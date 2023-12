Partidul de guvernare din Japonia în scandal cu fonduri suspecte Partidul Liberal Democrat din Japonia , aflat la guvernare, se confrunta cu cel mai mare scandal din ultimele decenii. Este vorba despre milioane de dolari fonduri politice nedocumentate. Partidul Liberal Democrat japonez se afla in mijlocul unui scandal uriaș. Doua dintre cele mai influente facțiuni din PLD, care a deținut puterea aproape in mod continuu de la inființarea sa in 1955, au fost acuzate ca nu și-au declarat in mod corespunzator veniturile și cheltuielile. Mai mult decat atat, in unele cazuri, ar fi redirecționat chiar fondurile politice catre legislatori ca un soi de mita. Așadar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele rezultate ale testelor PISA au aprins spiritele intre premierul Romaniei și ministrul Educației, Ligia Deca. Marcel Ciolacu i-a cerut Ligiei Deca sa vina cu soluții privind criteriile de performanța in invațamant, daca mai vrea sa aiba trecere inaintea sa. „Dupa rezultatele Romaniei la testele…

- Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a declarat, sambata, la Campulung, in judetul Arges, ca actuala coalitie de guvernare nu a fost formata pe simpatii politice sau prietenii, ci este una pur pragmatica ce asigura stabilitatea Romaniei. Bode a adaugat ca, in anul 2024, PNL trebuie sa se organizeze…

- Ministra Muncii, Simona Bucura-Oprescu, urmeaza sa prezinte marți, intr-o ședința de Coaliției, proiectul de lege privind pensiile publice, potrivit informațiilor „Adevarul”. Actul normativ va fi mai intai adoptat de Guvern, apoi trimis in Parlament pentru forma finala.

- Guvernul japonez a cerut unei instanțe sa dispuna dizolvarea Bisericii Unificarii, care a fost investigata dupa asasinarea fostului premier Shinzo Abe. Biserica a fost anchetata timp de un an, la ordinul actualuilui premier, Fumio Kishida, relateaza presa locala, transmite BBC.

- In urmatorii doi ani o sa folosim tot mai puțini bani lichizi. Potrivit proiectului pentru care și-a asumat raspunderea in Parlament, Guvernul iși dorește limitarea acestor plați. Astfel, persoanele fizice vor putea cheltui in magazine, in numerar, cel mult 5.000 de lei. Pentru cumparaturile mai scumpe…

- Executivul a adoptat proiectul modificarilor fiscale, cu mențiunea ca salariul minim general a fost crescut la 3.300 lei, prin hotarare de Guvern separata. „Guvernul a aprobat astazi proiectul de lege privind oprirea risipei bugetare, combaterea evaziunii si asigurarea echitatii fiscale in Romania,…

- Documentele releva ca Buzatu a primit o suma uriașa de bani, 1.250.000 de lei, sub forma de 2.500 de bancnote cu cupiura de 500 de lei, intr-o geanta maro.„In aceiași zi, dupa sosirea inculpatului BD la Ferma Carja acesta a luat masa alaturi de SE, BI, OAM și CE, ulterior BD avand o scurta discuție…

- Palatul Cotroceni nu vede cu ochi buni masurile fiscal-bugetare din planul austeritații pregatit, deja, de Guvern. Avertismentul vine din partea consilierului prezidențial Cosmin Marinescu. „Romania are nevoie de reforme fiscal-bugetare autentice, care sa emane din principii și obiective naționale…