Se dă drumul la angajări în sănătate! Câte posturi vor fi scoase la concurs Guvernul a aprobat, joi prin memorandum, organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea unor posturi vacante din sectorul de sanatate si asistenta sociala din cadrul institutiilor publice locale. Așadar, se da drumul la angajari in sanatate, dar și in asistența sociala! Decizia a fost luata de Guvern printr-un momorandum pentru ocuparea unui numar de 2010 posturi vacante sau temporar vacante din cadrul institutiilor publice locale. Pe langa asta, a fost aprobata ocuparea tuturor celor 599 de posturi de medici solicitate. Se da drumul la angajari in sanatate In cazul posturilor de asistent… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

