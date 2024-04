Arestare importanta in Rusia, acolo unde anchetatorii federali au deschis un dosar major de corupție! Procurorii l-au reținut pe ministrul adjunct al Apararii din Rusia, Timur Ivanov, mana dreapta a lui Serghei Șoigu. Așadar, Vladimir Putin a ordonat arestarea omului de incredere a lui Serghei Șoigu, ministrul Apararii! Cel vizat de ancheta procurorilor este ministrul […] The post Vladimir Putin a ordonat arestarea omului de incredere a lui Serghei Șoigu, ministrul Apararii appeared first on Puterea.ro .