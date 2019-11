Orban pregăteşte o nouă taxă pentru români. Sunt vizaţi proprietarii de maşini Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca sustine introducerea unei taxe pentru autoturismele aflate la prima inmatriculare, o taxa a carei valoare sa fie stabilita in funcție de gradul de poluare al autovehicului. „Cred ca ea trebuie sa fie conceputa ca taxa de poluare si cuantumul taxei sa depinda de cantitatea de noxe eliberate in The post Orban pregateste o noua taxa pentru romani. Sunt vizati proprietarii de masini appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Votul prin corespondența a creat o situație nemaiintlnita pana acum. Circa 2000 de romani din strainatate și-au exprimat deja votul pentru cel de-al doilea tur de scrutin in alegerile prezidențiale. Asta , in condițiile in care nu se cunosc exact candidații care vor intra in turul doi. Autoritatea Electorala…

- Sase romani au fost grav raniti in urma unui accident rutier produs in Hamburg. Autoritatile spun ca accidentul s-a produs in timpul unei curse ilegale cu masini de lux, conform Antena3. Doua autoturisme s-ar fi intrecut pe o artera principala din Hamburg, iar in urma unor manevre periculoase, s-au…

- Magistrații Tribunalului București decid vineri soarta dosarului in care sunt vizați fostul șef al SRI George Maior și fostul ministru al afacerilor interne și vicepremier Gabriel Oprea. Asta, dupa ce Inalta Curte de Casație și Justiție a decis ca Tribunalul București este instanța care trebuie sa…

- Comitetul Creditorilor ELCEN discuta despre sistarea livrarii apei catre RADET. Anunțul a fost facut de administratorul judiciar ELCEN Sierra Quadrant care a spune ca decizia vine in urma refuzului Primariei Bucuresti de a plati subventia catre RADET, creantele curente neincasate de ELCEN ajungand…

- Guvernul va adopta in perioada imediat urmatoare mai multe ordonanțe de urgența in urma cazului Caracal. Anunțul a fost facut de premierul Viorica Dancila la Antena 3. “Voi duce un adevarat razboi impotriva criminalitatii organizate, impotriva traficului de persoane”, a declarat premierul. Intrebata…

- Calin Popescu Tariceanu lauda initiativa Gabrielei Firea de introducere a unei taxe de poluare in Capitala. La scurt timp, de la masurile anuntate de primarul general privind reducerea poluarii cauzata de masini, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat ca ALDE sustine initiativa si…

- Peste 1500 de turiști sunt blocați pe insula Samothraki, din nordul Greciei, dupa ce feriboturile care asigura transportul pe continent s-au stricat. Printre turiști sunt și citeva sute de romani. Este un haos general pe insula. Oamenii vor sa paraseasca insula și nu au cu ce. Mai grav este ca in…

- Mai multi protestatari au blocat un Drum National din Buzau. Au coborat din masini si au trecut in mod repetat o trecere de pietoni, sfidand zeci de soferi. In cateva minute, timp in care grupul de protestatari a scandat “Vrem Autostrazi”, s-au format coloane impresionante de masini. De altfel, conducatorii…