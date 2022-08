Oficial. FCSB l-a transferat pe Andrea Campagno, de la FC U Craiova 1948 FCSB și FC U Craiova 1948 au anunțat transferul jucatorului Italian Andrea Campagno, de la gruparea olteana la vicecampioana “Atacantul italian in varsta de 26 de ani a semnat contractul cu clubul nostru și va purta tricoul cu numarul 96. Andrea va participa marți la o conferința de presa organizata la Baza Sportiva FCSB. Clubul nostru ii ureaza Bun Venit și sa aiba parte de cat mai multe succese alaturi de FCSB“, au anunțat reprezentanții vicecampioanei. Andrea Compagno s-a nascut la 22 aprilie 1996, in Palermo, Italia și a inceput fotbalul la Catania, club care l-a imprumutat, in anii de inceput… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

