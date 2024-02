Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Iohannis a declarat, la intalnirea Consiliului European de la Bruxelles, ca cerințele fermierilor din Romania și Europa au fost discutate și ca deja au fost gasite soluții ușor de implementat. Citește și: Fermierii au aprins focul in fața Parlamentului European! Tensiuni la cote maxime…

- Puterea de la Moscova este dispusa sa discute cu Uniunea Europeana prelungirea acordului privind livrarile de gaze de catre Gazprom, a declarat sambata vicepremierul rus Aleksandr Novak.Oficialul rus a afirmat ca „daca cealalta parte doreste, suntem gata sa discutam, dar pana acum nu am observat o astfel…

- Cu cat presedintele rus Vladimir Putin are mai mult succes in razboiul sau de agresiune impotriva Ucrainei, cu atat creste probabilitatea ca si China sa decida sa recurga la forta pentru a-si atinge obiectivele, a declarat marti secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in cadrul unei dezbateri…

- Coreea de Nord este pregatita sa primeasca primii turiști de dupa pandemie (din 2020 incoace). Este vorba despre mai mulți ruși care vor veni la schi, in luna februarie a acestui an, noteaza Euronews. Excursia respectiva, de patru zile, va avea loc in februarie și va cuprinde o oprire in Pyongyang.…

- Rusia isi sporeste considerabil productia de armament pentru a sustine razboiul in Ucraina si ameninta de asemenea statele baltice, Georgia si Republica Moldova, amenintari care "trebuie luate foarte in serios", a indicat ministrul german, intr-un interviu acordat publicatiei Welt am Sonntag, preluat…

- La inceputul anului viitor, liderii europeni se vor reuni pentru a discuta bugetul UE. Aceasta decizie a fost luata, dupa ce fondul de ajutor pe termen lung de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina a fost blocat de premierul ungar Viktor Orban. La incheierea primei zile a reuniunii Consiliului European,…

- Daca autoritațile moldovenești nu doresc sa participe la integrarea in spațiul post-sovietic, „atunci așa sa fie”, a transmis președintele Rusiei, Vladimir Putin, in conferința sa anuala. Potrivit lui, Moldova „a fost cea mai saraca țara din Europa”, iar acum acest loc de „onoare” a fost luat de Ucraina.Președintele…

- Autoritatile din Romania, la fel ca si alte state europene, sunt ingrijorate de posibilitatea traficului de arme, dupa incheierea conflictului dintre Ucraina si Rusia. In statul vecin au ajuns foarte multe arme, in cadrul sprijinului oferit Ucrainei.