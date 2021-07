De cateva zile, Oana Mizil (45 de ani) și Marian Vanghelie (53 de ani) au revenit in atenția presei mondene prin prisma unui scandal violent care ar fi avut loc intre ei. Fostul primar al sectorului 5 al Capitalei a fost acuzat ca ar fi lovit-o pe Oana, in urma unei discuții aprinse. Mai mult, Oana a ajuns la spital dupa incident, acuzand puseuri de tensiune și o stare generala de rau. Marian Vanghelie a infirmat zvonurile spunand ca nu a fost vorba despre niciun episod de violența la adresa Oanei, cei doi doar certandu-se așa cum se mai intampla in cuplu. „Asta o sa vedeți și dumneavoastra și…