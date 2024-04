Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina spera sa continue colaborarea cu Washingtonul indiferent de rezultatul alegerilor prezidențiale din SUA programate in noiembrie anul acesta, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, intr-un interviu acordat joi, 25 aprilie, postului de televiziune Fox News, potrivit The Kyiv Independent.Statele…

- "Nu este prea tarziu ca Ucraina sa castige" in razboiul impotriva Rusiei, a declarat joi, 25 aprilie, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, care a precizat ca pentru acest lucru este nevoie ca Occidentul sa-si respecte promisiunile de a furniza Kievului mai multe arme, informeaza Agerpres preluand…

- NATO "lucreaza" pentru a trimite Ucrainei sisteme suplimentare de aparare antiaeriana, a declarat joi, 18 aprilie, secretarul general Jens Stoltenberg, adaugand ca intarzierile in furnizarea acestui ajutor afecteaza eforturile Kievului de a rezista atacurilor Rusiei, scrie News.ro preluand Reuters."Am…

- Mai multe zone din Ucraina s-au aflat, in timpul nopții de miercuri spre joi, sub alerte de atac cu drone și rachete, explozii fiind auzite in regiunile vestice Hmelnițki și Ivano-Frankivsk, a relatat presa ucraineana. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a spus, miercuri, intr-o conferința…

- ​Kremlinul a anunțat, prin purtatorul sau de cuvant, ca intenționeaza sa creeze o zona tampon la granița cu Ucraina, pentru a se asigura ca propriile teritorii sunt ferite de atacurile Kievului. „Pe fondul atacurilor cu drone (ucrainene) și al bombardamentelor asupra teritoriului nostru - facilitați…

- Kremlinul a apreciat luni ca ideea unor negocieri de pace in Ucraina fara participarea Rusiei este ridicola, transmite Reuters, conform Agerpres. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat ca spera sa gazduiasca in primavara un summit in Elvetia, pentru a discuta cu aliatii viziunea Kievului…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit, intr-un interviu pentru televiziunea americana Fox News, despre obiectivele Ucrainei in razboiul cu Rusia. „Sa ne aparam este obiectivul numarul unu”, spune acesta, care menționeaza cei 200.000 de soldați ruși masați pe frontul de est. Zelenski spune…

- In ultimele 24 de ore, forțele ruse au bombardat regiunea Sumi de 252 de ori in 54 de atacuri separate, ranind 4 persoane, a raportat Administrația militara a regiunii. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut luni seara ca armata sa se confrunta cu o situatie „extrem de dificila” in mai…