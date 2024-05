Stiri pe aceeasi tema

- Administratorul public al societații Transport Local Campia Turzii SRL, Theona Rus, a facut propuneri privind valoarea biletului de calatorie cu autobuzele societații, in cadrul transportului urban public din Campia Turzii, care va intra in funcțiune nu peste mult timp. Astfel, biletul pentru 1 calatorie…

- Administrația locala de la Vacarești, realizeaza un nou loc de recreere in incinta Școlii Gimnaziale „Iancu Vacarescu”, gandit sa vina in completarea terenului de sport. Elevii vor putea citi o carte, sa se joace șah sau tenis de masa in noul spațiu. „In cel mai scurt timp vom infrumuseța intregul…

- La Dragomirești, administrația locala a inaugurat o sala de fitness in cartierul Tineretului, este o investiție realizata din buget local. Programul salii de sport va fi de luni pana duminica intre orele 10:00 – 22:00. Costul accesului in sala de fitness va fi: – 5 lei/pers/ora – 100 lei/pers/luna…

- Administrația locala condusa de primarul Adrian Nastase, a implementat investiții majore in comuna I.L.Caragiale , vorbim despre investiții in școli, in drumuri sau in rețele de apa uzata. Un proiect finalizat a vizat modernizarea strazilor Mija, Geroasa 1 și 2, C.A.P. Morii, Barbești și Bradului.…

- Proiecte in valoare 123.187.682, 40 lei, implementate de administrația locala de la Dragomirești , unde primarul Dragoș Vladulescu nu a ratat nicio oportunitate de finanțare pentru dezvoltarea comunitații pe care o conduce cu responsabilitate. Lucrarile și investițiile, finalizate sau in curs de execuție,…

- Administrația locala de la Dragomirești pastreaza, promoveaza și susține tradițiile culturale The post Administrația locala de la Dragomirești pastreaza, promoveaza și susține tradițiile culturale first appeared on Partener TV .

- Dezvoltarea comunei Razvad este in plina ascensiune. Cu investiții deja implementate, cu altele in proces de implementare dar și cu obținerea fiecarei surse de finanțare pentru noi obiective de investiții, comuna Razvad se dezvolta vizibil, de aceea prioritatea edilului Emanuel Spataru și a echipei…

- ANUNȚ DE INTERES PUBLIC facut de Primaria Vacarești: Reducere de 10% pentru cei care iși achita taxele locale pana la 31 martie 2024. Va reamintim ca la plata in avans și integral a impozitului pe cladiri, terenuri și mașini pana la 31 martie beneficiați de o reducere de 10%. ” Sigur ca puteți achita…