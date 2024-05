Război Ucraina. Estonia se pregătește activ pentru un posibil atac din partea Rusiei Estonia se pregatește activ pentru un posibil atac din partea Rusiei. Comandamentul militar subliniaza ca pregatirile desfașurate in prezent de autoritațile țarii pot impiedica o ocupație, dar nu vor descuraja un atac convențional care vizeaza destabilizarea situației, a anunțat comandantul Forțelor Armate ale Estoniei, Martin Harem.Potrivit acestuia, Estonia iși consolideaza capacitațile de aparare terestra și antiaeriana, achiziționarea de muniție de calibru mare este in curs, transportoare blindate de personal, sisteme de aparare aeriana cu raza medie și sisteme de lansare multipla vor fi puse… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a calificat vineri drept „inacceptabile” activitațile de spionaj rusesc descoperite recent in Germania si Marea Britanie si a subliniat ca astfel de acte nu vor impiedica Alianta Nord-Atlantica sa-și continue sprijinul pentru Ucraina, relateaza Agerpres,…

- Hanno Pevkur, ministrul estonian al Apararii, a declarat ca unul dintre rezultatele summitului NATO de anul trecut de la Vilnius a fost elaborarea unor noi planuri de lupta pentru țarile din Europa de Est in cazul in care Ucraina ar cadea.

- Ministrul grec al Infrastructurii și Transporturilor, Christos Staikouras, a vorbit despre necesitatea consolidarii in continuare a sistemului european de transport, prin noile coridoare comerciale care leaga Marea Baltica de Marea Neagra și Marea Egee. In cadrul prezentarii susținute la forumul de…

- Rusia incerca sa saboteze caile ferate europene. Grupuri de hackeri pro-ruși au efectuat atacuri cibernetice asupra companiilor de cai ferate din Letonia, Lituania, Romania și Estonia, scrie „Financial Times”. Rusia a avut mii de incercari de a interfera cu activitatea rețelelor feroviare europene,…

- Invazia rusa in Ucraina, lansata in urma cu mai bine de doi ani, a readus in discuție introducerea stagiului militar obligatoriu in țarile din Europa, statele invecinate cu Rusia indemnandu-i pe aliații lor din NATO mai indepartați, sa le urmeze exemplul și sa reporneasca recrutarile, relateaza BBC.Norvegia…

- Opt state membre ale UE, respectiv Republica Ceha, Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Romania si Suedia, au cerut noi sanctiuni impotriva Rusiei dupa moartea opozantului Aleksei Navalnii, relateaza joi agentia EFE. Citește și: Returnarea tezaurului Romaniei furat de Rusia, pe agenda Parlamentului…

- Pe frontiera NATO-Rusia, statele din linia intai anticipeaza un potențial conflict cu Moscova. Miniștrii apararii din Estonia, Lituania și Letonia au ajuns la un consens privind un plan strategic ce include construcția de infrastructuri comune de-a lungul granițelor, precum fortificații, pentru a preveni…

- Temerile cu privire la un eventual razboi extins in Europa determina tot mai multe țari sa ia masuri suplimentare de siguranța. De pilda, Germania, țara cu una dintre cele mai puternice armate europene, discuta deja despre serviciul militar obligatoriu. Cristina Dimulescu, jurnalist Euronews: „Sunt…