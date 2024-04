Cutremur de 3,5 grade, vineri dimineața, în România. INFP anunță activitate seismică intensă Cutremur in Romania, vineri dimineața. Un seism de 3,5 grade s-a produs la ora 2:05, in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Potrivit INFP, cutremurul a avut loc la o adancime de 141,9 km, in apropierea urmatoarelor orase: 55 km V de Focșani, 59 km SE de Sfantu-Gheorghe, 61 km NV de Buzau, 68 km E de Brașov, 84 km NE de Ploiești. Locul din casa unde nu trebuie sa stai in caz de cutremur. Este cel mai periculos și sigur te vei alege cu rani Reguli esențiale de comportament in caz de cutremur. Ce NU trebuie sa faci ca sa eviți o tragedieIndiferent de pregatirea pe care o avem, un cutremur ne va… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Cutremur, luni dimineața, in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Potrivit INFP, seismul s-a produs la ora 3.47. Seismul a avut o magnitudine de 2,6 grade și s-a produs la o adancime de 101,6 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 50 km NV de Buzau, 63 km SE de Sfantu-Gheorghe,…

