Cutremur, sâmbătă dimineață, în România. Activitate seismică importantă în Vrancea, la prima oră Cutremur in Romania, sambata dimineața, la ora 4:56. Un seism de 2,3 grade s-a produs in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, la adancimea de 17,8 km. Potrivit INFP, cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 41 km V de Focșani, 55 km N de Buzau, 73 km E de Sfantu-Gheorghe, 82 km E de Brașov, 91 km NE de Ploiești. Locul din casa unde nu trebuie sa stai in caz de cutremur. Este cel mai periculos și sigur te vei alege cu rani Reguli esențiale de comportament in caz de cutremur. Ce NU trebuie sa faci ca sa eviți o tragedieIndiferent de pregatirea pe care o avem, un cutremur ne va… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

