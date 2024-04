Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei britanice David Cameron a exclus marti orice schimbare in politica actuala de furnizare de arme catre Israel, in pofida apelurilor de suspendare a acestor vanzari din cauza conflictului din Fasia Gaza, transmite miercuri AFP, citat de AGERPRES.

- Zeci de mii de persoane au manifestat impotriva premierului Benjamin Netanyahu sambata seara in Israel, in contextul in care duminica tara intra in cea de-a saptea luna de razboi impotriva Hamas in Fasia Gaza, informeaza AFP, citat de AGERPRES.La Tel Aviv, 100.

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat luni, dupa mai bine de cinci luni de razboi intre Israel si gruparea islamista Hamas in Fasia Gaza, prima sa rezolutie prin care cere o incetare imediata a focului in enclava palestiniana, un apel blocat de mai multe ori de Statele Unite, care de data aceasta…

- Criticii lui Vladimir Putin și ai regimului sau de la Kremlin au lansat un apel la proteste masive la secțiile de votare din Rusia, duminica, in cea de-a treia și ultima zi a alegerilor prezidențiale care, in mod garantat, vor consolida regimul sau dur, scrie The Guardian.

- Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a cerut un armistițiu in razboiul dintre Israel și Hamas in Fașia Gaza și in conflictul din Sudan, noteaza Reuters. El a cerut, de asemenea, eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas și inlaturarea “tuturor obstacolelor pentru…

- Razboiul dintre Israel si Hamas, invazia rusa in Ucraina si tensiunile din jurul Chinei anunta ”un deceniu mai periculos”, cu cheltuieli militare ce ar urma sa continue sa creasca la nivel global, avertizeaza Institutul International pentru Studii Strategice (IISS, cu sediul la Londra), intr-un raport…

- Ministerul Sanatatii al Hamas a anuntat sambata un bilant de 28.064 de persoane ucise, majoritatea femei, copii si adolescenti, in Fasia Gaza de la inceputul razboiului dintre Israel si miscarea islamista palestiniana, informeaza agentia France Presse. Ministerul a raportat de asemenea un total de 117…

- Contacte au avut loc duminica la Paris intre directorul CIA, William Burns, si responsabili de rang inalt din Egipt, Qatar si Israel, pentru a discuta despre un acord de incetare a focului in Fasia Gaza, au declarat surse apropiate participantilor la aceste discutii.