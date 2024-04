Stiri pe aceeasi tema

- In teologia ortodoxa, postul nu este inteles numai ca abstinenta alimentara, ci ca o practica-test pentru indepartarea de patimi. De ce trebuie sa tinem post? Aceasta decizie aduce vindecare sufleteasca apropiindu-l pe om de Dumnezeu, sunt incurajate faptele bune si ajutorarea celorlalti.Potrivit Bisericii,…

- Postul Mare, pe care maine il incepem, arata cea mai dificila, cea mai dureroasa si tragica parte a trecerii noastre prin suferinta si moarte. Ne-a trimis pe pamant pe propriul Sau Fiu și, clatinandu-se pentru pacatele noastre sub greutatea crucii, a pasit primul, ne-a deschis poarta si ne-a aratat…

- In 2024, Moșii de iarna se praznuiesc pe data de 9 martie. Se spune din popor ca in aceasta zi este indicat sa ne rugam pentru sufletele celor care nu mai sunt printre noi. Iata rugaciunea puternica pe care trebuie sa o rostești astazi pentru a nu avea necazuri anul acesta.

- Moșii de iarna pica in 2024 pe data de 9 martie. Aceasta sarbatoare mai este cunoscuta in popor și ca Pomenirea morților sau Sambata piftiilor, fiind dedicata celor care nu mai sunt printre noi. In aceasta zi se ține cont de cateva tradiții și superstiții importante.

- Pe data de 9 martie sunt praznuiți Sfinții 40 de mucenici din Sevastia, un grup de soldați romani din Legiunea a XII-a Fulminata, care a fost martirizat din cauza credinței creștine. Tradiții și obiceiuri de Sfinții 40 de Mucenici 2024 – aceasta sarbatoare coincide cu Moșii de Iarna sau Sambata Morților,…

- In ziua praznicului Intampinarii Domnului, crestinii respecta ritualul indeplinit de Maica Domnului, cand pruncul Iisus a implinit 40 de zile de la nastere. Sarbatoarea Intampinarii Domnului sau Aducerea pruncilor spre inchinare la biserica, la 40 de zile dupa nastere, a ramas un ritual pentru mame…

- La 40 zile dupa Craciun, pe 2 februarie, creștinii ortodocși și catolici sarbatoresc Intampinarea Domnului, eveniment care simbolizeaza Intampinarea pruncului Iisus la templu la 40 de zile de la naștere. Citește și: A treia cea mai mare banca din Romania, scoasa la vanzare In credința populara ziua…

- 2 februarie: Intampinarea Domnului, semnificații pentru credincioși. Tradiții și superstiții legate de Ziua Ursului In 2 februarie, Biserica Ortodoxa sarbatorește Intampinarea Domnului. Este amintit momentul in care Iisus a fost adus la Biserica, la 40 de zile de la naștere. In tradiția populara, data…