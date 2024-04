O tânără din Brașov a murit după ce s-a aruncat de la etajul 5 al unui bloc Fata ar fi nascut recent, spun anchetatorii, care banuiesc ca gestul femeii ar fi fost premeditat. Asta dupa ce au gasit doua scaune chiar langa geamul de pe hol. In urma ranilor suferite, femeia a murit. A fost deschisa și o ancheta in acest caz. Tanara locuia la etajul 1 al unui bloc cu 5 etaje și ar fi cazut de la geamul de pe casa scarii, intre etajele 4 și 5 al imobilului din Brașov. Motivul incredibil pentru care o tanara de 24 de ani s-a sinucis. Mesajul de adio postat pe Facebook Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

