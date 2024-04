Stiri pe aceeasi tema

- DELEGAT… Vasluiul are reprezentant la EURO 2024! Ovidiu Mihai Artene se numara printre arbitrii asistenți care vor oficia meciuri la Campionatul European din Germania. Veștile bune continua pentru Ovidiu Artene (45 de ani). Dupa delegarea la partida dintre Barcelona și PSG, din sferturile de finala…

- UEFA ia in considerare posibilitatea de a mari la 26 de jucatori loturile echipelor pentru Campionatul European de fotbal din aceasta vara din Germania, in urma discuțiilor cu antrenorii. Discuțiile cu selecționerii ale caror echipe s-au calificat la Euro 2024 au avut loc luni, la Dusseldorf, potrivit…

- Publicul va cheltui mult in timpul EURO 2024, dar va economisi in urmatoarele luni. Campionatul European de Fotbal organizat in Germania este unul dintre cele doua evenimente sportive de top cu potențial economic major, care vor avea loc in aceasta vara in Europa, deschizand „drumul” inainte de Olimpiada…

- Rețelele de cablu din Romania vor avea 3 televiziuni noi in grila, incepand cu luna martie. Primul nou post TV care se va lansa va fi TVR Sport, care va fi postul de sport al televiziunii naționale. De asemenea, grupul Clever Media va lansa Nostalgia TV si Prima Food & Travel. TVR Sport se lanseaza…

- Romania se pregatește cu entuziasm pentru Campionatul European, revenind la un turneu final dupa o pauza de opt ani de la ultima participare. Cel mai greu duel din faza grupelor, va fi cu Belgia. Pe langa aceasta, „tricolorii” vor mai intalni Slovacia și caștigatoarea din play-off-ul B. Inainte de inceperea…

- Suporterii echipei naționale iși pot cumpara bilete pentru meciul amical de pe 22 martie, de la ora 21:45, contra reprezentativei Irlandei de Nord. Partida se va juca pe Arena Naționala. Acesta va fi primul joc de pregatire al tricolorilor dupa ce au obținut calificarea la Campionatul European de anul…

- Xavi Pascual (55 de ani) nu mai este selecționerul naționalei Romaniei de handbal masculin. Spaniolul a demisionat dupa Campionatul European din Germania, acolo unde naționala Romaniei a terminat pe locul 22 din 24 de echipe. Antrenorul lui Dinamo nu a scapat de criticile oamenilor din handbalul romanesc…

- Suedia a caștigat duminica medalia de bronz la Campionatul European de la Koln, dupa ce s-a impus in finala mica a competitiei in fața gazdei Germania, cu scorul de 34-31 (18-12, la pauza). Pentru trofeu se vor lupta campioana olimpica Franta si campioana mondiala Danemarca, intr-un meci programat tot…