Sfaturile ANPC pentru românii care vor să cumpere pește proaspăt de Florii Sfaturile ANPC pentru romanii care vor sa cumpere pește proaspat de Florii. De Florii se consuma pește, insa uneori poate fi dificil sa știm daca achiziționam sau un produs proaspat. Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) ofera cateva sfaturi pentru a evita eventualele probleme legate de calitatea și siguranța alimentelor. Se pare ca de-a lungul anilor, o mulțime de operatori nu au respectat condițiile de depozitare ori de comercializare pentru pește. Astfel, exista riscul ca oamenii sa se imbolnaveasca. Tocmai din acest motiv, este bine sa fim atenți la ceea ce cumparam.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

