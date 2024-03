Stiri pe aceeasi tema

- O familie formata din mama, doua fiice și bunica au ajuns la spital dupa ce s-au spalat pe cap cu un șampon pentru oi.„Dintre cele patru persoane din aceeași familie, internate sambata, 02.03.2024 pe secția Terapie Intensiva intoxicate cu substanțe organofosforice, bunica, mama și fetița in varsta de…

- Doua fetite, mama si bunica lor au fost internate la Spitalul Judetean Satu Mare dupa ce s-au intoxicat, spalandu-se cu solutie pentru deparazitarea oilor, informeaza, luni, unitatea medicala, trasmite Agerpres. „Dintre cele patru persoane din aceeasi familie, internate sambata pe sectia Terapie Intensiva…

- Fetița de trei ani din Iași care a ajuns la spital in stare grava impreuna cu sora ei mai mare, dupa ce mama lor le-a spalat pe cap cu o substanța toxica, folosita la animale, a intrat in moarte cerebrala.Doctorii de la Spitalul Sfanta Maria din Iași nu pot spune cu certitudine cat va mai fi ținuta…

- Caz cutremurator in județul Satu Mare. O mama și șapte copii au ajuns la spital in stare grava, dupa ce s-au spalat cu o solutie de uz veterinar. Aceștia au folosit un produs destinat curațarii lanii oilor. Mama in varsta de 37 ani si un copil de 11 ani au fost internati la Terapie Intensiva. […] Articolul…

- Situație dramatica intr-o familie din județul Ialomița, cu doar cateva zile inainte de Craciun. O copila in varsta de cinci ani a pierit, iar alte doua rude – ambele minore – au ajuns la spital. Copiii ar fi fost intoxicati cu o substanta toxica. Cazul se afla in atenția autoritaților. O fetita de cinci…

- Fetița a murit la spital, iar verișorul ei se afla in stare grava la unitatea medicala din Țandarei, județul Ialomița, dupa ce ar fi fost spalati de bunica lor cu o soluție folosita pentru deparazitarea oilor. Sora baiețelului, in varsta de 10 ani, a fost dusa la spital cu simptome asemanatoare, informeaza…

- O fetita de cinci ani a murit, iar verisorul ei, de aproape doi ani, este in stare grava la Spitalul din Tandarei, judetul Ialomita, dupa ce ar fi fost spalati de bunica lor cu o substanta toxica, posibil o solutie folosita pentru deparazitarea oilor, scrie News.ro.Politia a anuntat, vineri, ca Politia…

- O femeie de 35 de ani din Țandarei, Ialomița, și-a spalat nepoții cu tomoxan, un insecticid puternic pentru uzul animalelor. O fetița de 5 ani a murit, iar o alta de 10 ani și un baiețel de 1 an și 11 luni sunt internați la spital, in stare grava. Poliția Țandarei a fost sesizata de […] The post Bunica…