Stiri pe aceeasi tema

- La data de 17 aprilie 2024, in jurul orei 15.15, Poliția Orașului Cugir a fost sesizata de o femeie de 36 de ani, din Cugir, cu privire la faptul ca a fost agresata de o persoana, in timp ce se afla, la serviciu, in incinta unei unitați de invațamant preșcoal din Cugir. Din primele cercetari, a rezultat…

- O femeie a lovit doi polițiști aflați in timpul serviciului. Oamenii legii i-au atras atenție cu privire la parcarea neregulamentara, moment in care aceasta și-a ieșit din minți și a ineput sa-i atace. In prezent, agresoarea a fost arestata pentru 24 de ore și urmeaza sa fie audiata.