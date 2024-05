Primul limitator de viteză inteligent: O inovație în siguranța rutieră Avem aici o mișcare interesanta, menita sa revoluționeze siguranța rutiera in Romania. A fost instalat primul limitator de viteza inteligent in comuna Snagov, aproape de București. Dispozitivul, echipat cu senzori montați in asfalt, reprezinta un mare pas inainte in protejarea pietonilor și a participanților la trafic. Cum funcționeaza? Limitatorul de viteza inteligent utilizeaza tehnologie avansata, […] The post Primul limitator de viteza inteligent: O inovație in siguranța rutiera appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Satul Ghermanești din comuna ilfoveana Snagov a devenit prima localitate din Romania in care a fost montat un limitator de viteza inteligent. Sistemul are senzori care identifica viteza de la distanța și ii lasa sa treaca doar pe cei care respecta limita de viteza, relateaza TVR Info.Zona in care a…

