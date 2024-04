Stiri pe aceeasi tema

- Rușii iși intensifica atacurile la Avdiivka și Bahmut, a anunțat Statul Major ucrainean. In total, 104 lupte s-au dat pe linia frontului in ultimele 24 de ore. Trupele ruse au lansat 13 rachete și 56 de lovituri aeriene. 110 localitați din regiunile Cernigau, Sumi, Harkov, Lugansk, Donețk, Zaporojie,…

- Dupa Kiev, Mariupol, Severodonețk, Herson, Bahmut, Robotine ori Avdiivka, pe harta razboiului din Ucraina și-a facut loc un alt nume: Ceasiv Iar, o localitate aflata in prezent intr-unul din cele mai fierbinți puncte de pe linia frontului și in care mai traiesc acum in jur de 300 de locuitori dintr-un…

- Rușii iși intețesc atacurile in Bahmut - Trupele ruse au incercat sa avanseze in șase sectoare ale frontului in ultimele 24 de ore, fiind mai active la Bahmut și Novopavlivka. 104 lupte au avut loc in acest interval, a anunțat marți dimineața Statul Major ucrainean. Artileria rusa a bombardat peste…

- Trupele ruse au atacat in șase sectoare ale frontului in ultimele 24 de ore, fiind mai active in Novopavlivka și Bahmut și folosind aviația pentru a sprijini atacurile in trei zone de operațiuni, a anunțat marți dimineața Statul Major ucrainean. 56 de lupte s-au dat in intervalul menționat. Rușii au…

- Rusia a desfasurat in Crimeea cateva zeci de rachete Zircon, pe care le poate folosi pentru a lovi nu doar regiunile sudice din Ucraina, ci și Kievul și regiunile nordice ale tarii, noteaza Korespondent, potrivit Rador Radio Romania. Prin urmare, considera Natalia Humeniuk, reprezentanta trupelor…

- Forțele ruse au lansat joi dimineața un atac masiv cu rachete asupra capitalei Kiev și regiunii, au anunțat autoritațile ucrainene. Rușii au folosit in atac rachete de croaziera de la bombardiere strategice și rachete balistice. Rachetele au patruns in capitala in același timp din direcții diferite.…

- Forțele ruse sporesc utilizarea armelor chimice impotriva forțelor ucrainene, a declarat sambata ambasadorul Ucrainei in Olanda, Alexander Karasevich. Potrivit acestuia, numai de la inceputul anului 2024, Rusia a folosit de 346 de ori arme chimice pe front. Rușii spera in acest fel sa obțina avantaj…

- La un deceniu dupa ce soldati rusi au patruns in peninsula ucraineana Crimeea pe care Moscova avea sa o anexeze in cele din urma la 16 martie 2014, o parte a Occidentului inca nu ia in serios avertismentele ucrainenilor cu privire la pericolul pentru propriile interese reprezentat de ambitiile expansionismului…