- Alianța Timișoara Unita, care il susține pe Dominic Fritz la Primaria Timișoara, respectiv Alianța Dreapta Unita, care il susține pe Alin Nica la șefia Consiliului Județean, au avut luni zi plina. Acestea au depus dosarele de candidatura pentru liderii lor și pentru listele cu consilieri, la Biroul…

- Vicepreședintele in funcție al Consiliului Județean Timiș, Cristian Moș, plecat pe un drum diferit de cel al USR Timiș spune ca nu a primit inca nicio inștiințare oficiala referitoare la retragerea atribuțiilor pe care le avea in cadrul instituției. Spune ca iși va da demisia din funcție, așa cum i-a…

- Presedintele CJ Timis, Alin Nica, a decis sa-i retraga lui Cristian Mos toate atribuțiile pe care le are in funcția de vicepreședinte al Consiliului Judetean. Reactia vine dupa ce Mos a nuntat ca va candida la Primaria Timisoara, atacand totodata tandemul Aliana Dreapta Unita, Dominic Fritz – Alin Nica.…

- Presedintele Tineretului National Liberal (TNL) Timis, Ionut Sirbu, a anuntat ca demisioneaza din toate functiile pe care le are in partid si il va urma pe Alin Nica in proiectul acstuia de-a obtine un nou mandat la conducerea CJ Timis. La doua saptamani de la momentul in care tinerii liberali din Timis…

- Alfred Simonis, liderul PSD Timiș, il acuza pe Alin Nica, președinte al PNL Timis pana de curand, ca i-ar fi cerut sa il primeasca in Partidul Social Democrat, la pachet cu punerea sa pe funcția de candidat la un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Timiș. Alin Nica ar fi incercat trecerea…

- Candidatul PSD la Primaria Timisoara, Nicolae Robu, a pierdut sprijinul tinerilor liberali, dupa ce a avut o cearta monstuoasa cu acestia. Robu le-a reprosat tinerilor ca il inregistreaza atunci cand acestia l-au intrebat cu cine sa voteze la presedintia CJ Timis, respectiv cu Alfred Simonis sau cu…

- O adevarata revolutie in PNL Timis! Nu doar Alin Nica si Cosmin Tabara au fost demisi din functiile de lideri ai PNL Timis si, respectiv PNL Timisoara, ci intregul Birou Permanent Judetean (BPJ) a fost dizolvat. In Biroul Permanent National a fost desemnat un nou Birou Judetean, in care a fost cooptat…

- Aflat in conflict deschis cu conducerea centrala a partidului din care face parte, Alin Nica spune ca in trecut i s-a sugerat sa candideze la Primaria Timișoara, dar și sa lanseze atacuri murdare impotriva ”dușmanului” Alfred Simonis, respectiv a lui Nicolae Robu, dar a refuzat un asemenea comportament.…