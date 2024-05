Stiri pe aceeasi tema

- China și Franța trebuie sa aiba „un parteneriat economic echilibrat și solid”, un mesaj prin care a criticat subtil raportul disproporționat dintre caștigurile Chinei și pierderile Franței din acesta relație comerciala, regimul de la Beijing obținand un excedent de 46 de miliarde de euro din relația…

- Pentru prima data in ultimii cinci ani, președintele Chinei, Xi Jinping, va vizita, saptamana viitoare, Franța, Ungaria și Serbia, in contextul in care relatiile dintre tarile europene si China sunt tot mai tensionate din cauza scandalurilor legate de spionaj și de sprijinul Chinei pentru Rusia.

- Xi Jinping va vizita Franța, Ungaria și Serbia saptamana viitoare, prima data in ultimii cinci ani. Vizita vine in contextul in care China incearca sa evite un razboi comercial cu UE, pe fondul criticilor tot mai crescande legate de spionaj și sprijinul pentru Rusia in Ucraina.

- Președintele francez Emmanuel Macron il va presa pe omologul sau chinez Xi Jinping sa-si foloseasca influenta asupra Rusiei pentru a contribui la solutionarea razboiului din Ucraina, in timpul turneului european al liderului chinez de la inceputul lunii mai. Potrivit analiștilor insa, nu exista prea…

- Președintele chinez Xi Jinping va efectua vizite oficiale in Franța, Serbia și Ungaria, in perioada 5-10 mai. Anunțul a fost facut luni de purtatorul de cuvint al Ministerului chinez de Externe, Hua Chunying, care a subliniat ca acestea vor fi realizate la invitația președintelui francez Emmanuel Macron,…

- Președintele chinez Xi Jinping s-a intalnit cu secretarul de stat al SUA Antony Blinken. Intalnirea are loc in timpul vizitei pe care Blinken o face in China. Liderul chinez a spus ca SUA și China ar trebui sa fie parteneri, nu rivali, informeaza Mediafax.

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, va face luna viitoare o vizita in Ungaria, a anuntat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, citat de Reuters.Gulyas a precizat ca evenimentul va avea loc in 8-10 mai.

- Cancelarul german Olaf Scholz a anuntat marti discutii despre o „pace dreapta” in Ucraina cu presedintele chinez Xi Jinping, in cadrul unei intalniri la Beijing, unde l-a primit in finalul unei vizite de trei zile in China, primul partener comercial al Germaniei, informeaza AFP, relatat de News.ro.