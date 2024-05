Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii au reușit sa identifice și sa rețina 2 tineri de 21 și 22 de ani din Tiraspol, care printr-o escrocherie, au obținut suma de 109 mii de lei de la o batrana de 84 de ani din capitala. Potrivit oamenilor legii, in timpul reținerii tinerilor, suma de banii a fost depistata și restituta victimei.

- Transnistria, regiunea separatista pro-rusa din Republica Moldova, a anuntat vineri ca o drona exploziva a lovit o statie radar a uneia dintre bazele sale militare, fara a provoca victime si nici pagube semnificative, la trei saptamani dupa un incident similar. „Astazi, la ora 14:35, o drona kamikaze…

- Federatia Rusa sfideaza normele si principiile dreptului international si submineaza suveranitatea si integritatea teritoriala a Republicii Moldova, a afirmat marti , 12 martie, Ministerul Afacerilor Externe de la Chisinau, dupa ce i-a transmis o nota de protest ambasadorului rus in Republica Moldova,…

- Biroul politici de reintegrare a venit cu o reacție, dupa „congresul deputaților de toate nivelurile” desfașurat astazi in stanga Nistrului. „Guvernul Republicii Moldova respinge declarațiile propagandistice venite de la Tiraspol”, a declarat viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Oleg Serebrian.

- Asa-zisul Congres al „deputatilor de la toate nivelurile” din Transnistria, regiune secesionista prorusa din cadrul Republicii Moldova, intrunit miercuri la Tiraspol, a adoptat o declaratie oficiala prin care cere „protectia” Rusiei in fata „presiunilor sporite” din partea Chisinaului, care a adoptat…

- Trei barbați de 30, 49 și 50 de ani au fost reținuți și sint cercetați penal in stare de arest pentru șase cazuri de escrocherii comise timp de o saptamina in Chișinau și Comrat, noteaza Noi.md. Suma estorcata de suspecți se ridica la 40 000 de euro. Fiecare avea rolul sau in aceasta schema infracționala.…

- Doi tineri din Chișinau au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind implicați in schema de escrocherie cu „ruda implicata in accident”. Suspecții aveau rolul de a ridica banii de la victima.

- Doi tineri de 21 și 23 de ani din mun. Chișinau au fost reținuți pentru 72 de ore. Aceștia aveau rolul de a ridica banii de la victima. Victima, un barbat de 81 de ani din Ialoveni a fost apelat la telefonul fix de doua ori de o femeie. Prima data aceasta s-a prezentat ca fiica barbatului și, “plingind,…