Astazi, președintele Consiliului Județean Radu Moldovan a primit Crucea Patriarhala, cea mai inalta distincție acordata de Patriarhia Romana. Distincția a fost acordata in a doua zi de Paște, la evenimentul de resfințire a bisericii din lemn din curtea Complexului Muzeal.