- Emmanuel Macron (46 de ani), președintele Franței, iși dorește un armistițiu intre Ucraina Și Rusia pe durata Jocurilor Olimpice. Rand pe rand, președinții celor doua țari au respins ferm propunerea lui Macron, noteaza News.ro. Primul care a respins vehement ideea a fost Vladimir Putin (71 de ani),…

- La invitația soților Macron, președintele Chinei și soția lui au vizitat Hautes-Pyrenees, localitatea care are o semnificație deosebita pentru președintele Franței. Gazdele și oaspeții au servit masa la restaurantul L’Etape du Berger și au purtat discuții degajate. Xi Jinping a spus ca civilizația…

- Aflat in Europa pentru prima data in ultimii cinci ani și intr-un context internațional complicat, președintele chinez Xi Jinping s-a intalnit, luni, la Paris cu Emmanuel Macron, președintele Franței, dar și cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Adevarata miza: instituirea unor ”reguli…

- Se pregatesc 100.000 de soldați sa intervina in cazul in care Vladimir Putin extinde razboiul in alte țari. Se spera ca aceasta prezența militara va descuraja președintele rus, Vladimir Putin. Emmanuel Macron, președintele Franței, este principalul susținator al acestei masuri pentru a preveni extinderea…

- In ultimele zile tot mai discutata in societate este inițiativa președintelui Franței, Emmanuel Macron, de a deschide o misiune permanenta de aparare la Chișinau. Potrivit șeful statului francez, sarcina principala a acestei misiuni va fi organizarea instruirii militarilor moldoveni. De asemenea, Macron…

- Presedintele Presedintele Emmanuel Macron a reafirmat sprijinul total al Frantei pentru Republica Moldova a reafirmat sprijinul total al Frantei pentru Republica Moldova, informeazp Rador Radio Romania. Presedintele francez Emmanuel Macron a reafirmat sprijinul total al Frantei pentru independenta,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a afirmat joi ca nu exista „nicio limita” si nici „linie rosie” in ceea ce priveste sprijinul Frantei pentru Ucraina, potrivit sefilor partidelor politice pe care i-a primit joi, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Republica Moldova și Franța vor semna un acord de cooperare in domeniul apararii in cadrul vizitei de lucru a președintelui republicii, Maia Sandu, la Paris, a anuntat serviciul de presa al președintelui moldovean, relateaza stiripesurse.md "In perioada 7-8 martie, președintele Republicii Moldova,…