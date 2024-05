China investeşte masiv în semiconductori China a infiintat al treilea fond de investitii sprijinit de stat pentru a stimula industria semiconductorilor, cu un capital social de 344 miliarde de yuani (47,5 miliarde de dolari), transmite Reuters. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Polonia va cheltui 10 miliarde de zloti (2,55 miliarde de dolari) in cadrul unui program de securizare a frontierei sale estice, in incercarea de a-si consolida apararea impotriva a ceea ce considera a fi o amenintare in crestere din partea Rusiei si a Belarusului, relateaza Reuters.

- Administratia Biden a anuntat marti noi tarife, mai mari, pentru importuri din China in valoare de 18 miliarde de dolari, explicand ca majorarile sunt necesare pentru a proteja industriile americane de concurenta neloiala, transmite Reuters, potrivit news.ro.

- Gigantul rus Gazprom a raportat joi pierderi nete de 629 miliarde de ruble (6,9 miliarde de dolari) in 2023, comparativ cu un profit net de 1.226 miliarde de ruble (15,2 miliarde de dolari) in 2022, in conditiile in care vanzarile sale de gaze spre Europa s-au redus la jumatate, transmite Reuters. De…

- Un total de 483 de miliarde de dolari (443,5 miliarde de euro) așteapta sa fie investiți in 2024 in intreaga lume. Pe ce mizeaza banii inteligenți? Anul trecut au fost creați in medie 70 de investitori foarte bogați in fiecare zi, iar aceasta este o tendința care nu da semne de incetinire, scrie Euronews.…

- China sprijina efortul de razboi al Rusiei in Ucraina, ajutand Moscova in cea mai mare consolidare militara de dupa epoca sovietica, furnizand tehnologie pentru drone și rachete, imagini din satelit și mașini-unelte, au declarat inalți oficiali americani, citați de Reuters.

- Kremlinul a anuntat marti ca presedintii rus Vladimir Putin si cel chinez Xi Jinping intentioneaza sa aiba o intalnire, dar nu a furnizat un calendar pentru o posibila vizita a lui Putin la Beijing, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Companiile petroliere rusești se confrunta cu intarzieri la plata pentru țiței și combustibil de pana la cateva luni, pentru ca bancile din China, Turcia și Emiratele Arabe Unite (EAU) devin tot mai precaute in privința sancțiunilor secundare ale SUA, au declarat pentru Reuters mai multe surse familiare…

- Productia masinii electrice mici T03 a Leapmotor ar putea incepe inainte de sfarsitul lunii iunie, utilizand tehnica SKD, care implica transformarea kiturilor partial asamblate in vehicule finite, a spus una dintre persoane. Leapmotor a ales fabrica din Polonia a partenerului sau Stellantis, in cadrul…