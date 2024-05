S-A INTAMPLAT PE 28 MAI… 1453 – Caderea Constantinopolului in fața Imperiului Otoman. 1588 – A fost lansata Armada Invincibila a Spaniei, o flota de razboi destinata invadarii Angliei. 1754 – A inceput Razboiul Franco-Indian in America de Nord. 1830 – Prima linie de cale ferata din lume pentru transportul de pasageri a fost deschisa intre Liverpool și Manchester, Anglia. 1892 – A fost fondata compania Coca-Cola. 1908 – Henry Ford a produs primul Model T. 1918 – Razboiul Mondial I: Batalia de pe Aisne s-a incheiat cu victoria Aliaților. 1926 – Prinț Carol al II-lea al Romaniei a fost forțat sa abdice in favoarea fiului… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol: informatiadealba.ro

