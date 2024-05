Stiri pe aceeasi tema

- Milioane de oameni din America de Nord admira eclipsa totala de Soare, un eveniment ceresc care starneste mereu uimire, dar care reprezinta si o oportunitate stiintifica si economica. In Statele Unite, peste 30 de milioane de persoane traiesc in zona in care eclipsa totala va fi vizibila timp de cateva…

- Pe langa faptul ca au cerut oamenilor sa iși faca provizii de combustibil, alimente și apa, diverși oficiali pentru situații de urgența au avertizat ca școlile ar trebui inchise, iar locuitorii ar trebui sa iși faca provizii și pentru animalele de companie.Motivul nu este nicidecum o conspirație guvernamentala,…

- Presedintele USR, Catalin Drula, anunta ca partidul va sesiza DNA si autoritatile canadiene in cazul Roșia Montana „pentru manipularea bursei” de catre premierul Marcel Ciolacu, spunand ca exclusiv pe baza declarațiilor din Romania despre un posibil eșec al statului roman, actionarii au castigat mai…

- Cazul Roșia Montana: USR sesizeaza DNA și autoritațile canadiene pentru ”manipularea bursei”. Reacția premierului Marcel Ciolacu Cazul Roșia Montana: Vor fi sesizate DNA si autoritatile canadiene „pentru manipularea bursei” de catre premierul Marcel Ciolacu, a anunțat, vineri, presedintele USR, Catalin…

- Catalin Drula, președintele USR, a declarat ca a sesizat DNA și autoritațile canadiene pentru “manipularea bursei” de catre Ciolacu. Catalin Drula a trimis in aceasta dimineata sesizare oficiala la Ontario Securities Commission, institutia care supervizeaza tranzactiile bursiere din Canada, “pentru…

- Presedintele USR, Catalin Drula, anunta ca partidul va sesiza DNA si autoritatile canadiene in cazul Roșia Montana "pentru manipularea bursei" de catre premierul Marcel Ciolacu, spunand ca exclusiv pe baza declarațiilor din Romania despre un posibil eșec al statului roman, actionarii au castigat mai…

- Președintele USR, Catalin Drula, a facut sesizari oficiale catre autoritațile abilitate in scandalul Roșia Montana . In explicațiile sale, Drula a subliniat necesitatea unei anchete riguroase pentru a clarifica orice suspiciuni legate de manipularea pieței de catre oficialii romani.„Am depus oficial…

- Rechemarea acopera camionetele fabricate din 2020 pana in 2024, cu hayon cu deblocare electrica, deoarece apa se poate scurge in comutatorul exterior al haionului si poate provoca un scurtcircuit in timp ce sunt parcate. GM a spus ca are cunostinta de un incident raportat, cu o ranire usoara, si trei…