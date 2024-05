Cum să ai grijă de noul tău tatuaj: Ghid pas cu pas Realizarea unui tatuaj este o experiența unica in viața unei persoane, insa dupa aceasta etapa urmeaza una la fel de importanta – ingrijirea corespunzatoare a zonei tatuate. Primele zile dupa efectuarea tatuajului sunt esențiale pentru vindecarea corecta și pastrarea aspectului vibrant al desenului. Citește in continuare pentru a afla cateva lucruri esențiale legate de ingrijirea tatuajului [...] The post Cum sa ai grija de noul tau tatuaj: Ghid pas cu pas first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația locala de la Voinești a finalizat intr-un timp record modernizarea prin asfaltare a strazilor in satul Suduleni, astazi, s-a facut și recepția lucrarilor. Este vorba despre proiectul intitulat “Modernizare prin asfaltare strazi in satul Suduleni, comuna Voinești”, finanțat prin programul…

- ACUM sunt in desfașurare primele percheziții in Capitala, la un posibil suspect in cazul femeii tranșate, al carui cadavru a fost descoperit pe un camp in vecinatatea A1, in județul Dambovița. Șocanta descoperire a fost facuta vineri, 5 aprilie, in proximitatea bretelei de ieșire de pe autostrada…

- Se lucreaza la realizarea Centrului de colectare prin aport voluntar din municipiul Targoviște, administrația locala a obținut finanțare in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența, Componenta 3 – Managementul deșeurilor, Investiția I1. Centru va fi construit in municipiul Targoviște pe șoseaua…

- Tatuajele sunt mai mult decat o forma de arta, sunt un mod de exprimarea a sentimentelor ori a credinței! Daca te-ai imbogatit cu un nou tatuaj, este important sa acorzi atenție speciala ingrijirii pielii, mai ales in primele zile. Unul dintre cele mai importante aspecte ale acestui proces este utilizarea…

- VOLEI FEMININ: Șase formații au reprezentante in echipa sezonului! Ca și la masculin, echipa a fost realizata exclusiv adunand nominalizarile venite in cele 22 de etape ale sezonului regulat. Post cu post, echipa cu echipa. La egalitate de nominalizari, jucatoarea desemnata a fost cea a carei formație…

- Descopera esența și subtilitațile contractului de comision, un instrument juridic vital in tranzacțiile comerciale. Afla cum diferențiaza de mandat, obligațiile parților, și cum sa ințelegi cu succes aceasta convenție complexa cu ajutorul unui avocat specializat. Intr-o lume dinamica și complexa a afacerilor,…

- Ingrijirea florilor și menținerea lor inflorite tot anul necesita atenție, rabdare și o ințelegere corecta a nevoilor specifice ale fiecarei plante. Indiferent daca ești un gradinar experimentat sau doar un… Articolul Sfaturi esențiale pentru ingrijirea florilor: cum sa le faci sa infloreasca tot anul…