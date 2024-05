Stiri pe aceeasi tema

- Un portret impresionant al scriitorului Liviu Rebreanu a fost recent finalizat pe fațada Școlii „Liviu Rebreanu” din Comanești. Lucrarea, care acopera patru nivele ale cladirii, se remarca prin detalii și proporții impresionante, aducand un omagiu vizual unul dintre cei mai importanți autori romani.…

- In cadrul proiectului „Impreuna spunem: Nu violenței!” inițiat de Programul Ministerului Educației „Impreuna prindem curaj” și coordonat de C.J.R.A.E Bacau, elevii claselor a VI-a A și a V-a A de la Scoala Gimnaziala ” Liviu Rebreanu ” Comanesti au luat inițiativa de a desfașura o activitate inovatoare…

- Centrul Educativ Targu Ocna continua sa iși desfașoare activitațile in cadrul “Campaniei de prevenire a delincvenței juvenile și abandonului școlar”, raportand o noua vizita inregistrata in saptamana recent incheiata. In data de 11 aprilie 2024, elevii de la Școala Gimnaziala „Ghița Mocanu” din Onești…

- Ana-Maria Egarmin, inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Bacau, a declarat ca a fost deschisa o ancheta la Școala Gimnaziala “Alexandru cel Bun” din Bacau in urma un incident in care o educatoare este acuzata de comportament inadecvat fața de un preșcolar. Incidentul a avut loc pe data…

- INVESTITII… Trei unitati de invatamant din judetul Vaslui pot primi finantare de la Ministerul Educatiei in cadrul programului „Construirea si dezvoltarea unei retele-pilot de scoli verzi”. Este vorba despre Centrul Scolar de Educatie Incluziva „Constantin Pufan” Vaslui, Scoala Gimnaziala „Mihai David”…

- Primarul orașului Comanești, Viorel Miron, a facut un anunț important, ieri, confirmand inceperea lucrarilor la proiectul de dezvoltare a rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale in oraș. Proiectul, intitulat “Dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale la nivelul…

- Astazi, ministrul Mediului, Mircea Fechet, a inaugurat Școala Gimnaziala “Ciprian Porumbescu” din Comanești, intr-o cladire nou reabilitata. Ministrul a subliniat importanța acestui proiect, felicitand primarul PNL Viorel Miron pentru eforturile depuse. Proiectul reprezinta un exemplu concret de investiție…

- Primarul orașului Comanești, Viorel Miron, anunța inceperea activitaților la Școala Gimnaziala “Ciprian Porumbescu” in cladirea nou reabilitata și modernizata. Cu ocazia acestui eveniment deosebit, luni, 4 martie 2024, incepand cu ora 9, va avea loc o festivitate speciala de reincepere a cursurilor…