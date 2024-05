Redescoperă-ți frumusețea cu procedurile estetice de la clinica Yiara! Daca ai ajuns in acel punct al vieții tale, in care ai nevoie de soluții eficiente pentru a-ți imbunatați aspectul, procedurile estetice moderne pot fi exact ceea ce ai nevoie pentru a te face sa arați cat mai bine, dar și pentru a-ți crește stima de sine. La Yiara, echipa de medici dermatologi iți sta [...] The post Redescopera-ți frumusețea cu procedurile estetice de la clinica Yiara! first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol: tvpartener.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ordinul nr. 1648/2024 privind aprobarea Normelor de igiena pentru saloanele de infrumusetare si saloanele de tatuaj, piercing si implantare dermala, semnat de ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, si intrat in vigoare recent stabileste mai multe reguli in baza carora functioneaza saloanele de infrumusetare…

- In așteptarea Starii a Treia Iata o saptamana in care putem renunța la pasiunile zilei pentru a medita. Pentru asta nu trebuie sa fii neaparat credincios. Trebuie doar sa accepți ca nimic nu incepe și nu sfarșește cu tine. „18. Primavara dulce, Fiul meu preadulce. Frumusețea unde Ți-a apus?” …

- Nicoleta Luciu, in varsta de 43 de ani, s-a retras din lumina reflectoarelor și duce o viața liniștita la Miercurea Ciuc. Vedeta s-a afișat recent nemachiata, dupa multiplele intervenții estetice pe care și le face.Nicoleta Luciu pune mare accent pe felul in care arata, astfel ca de foarte multe ori…

- Primaria Vacarești va inființarea clase cu program prelungit la Gradinița, deja procedurile au fost demarate in urma solicitarilor primite de la parinții celor mici. In cursul saptamanii trecute, am demarat procedurile legale și totodata au inceput lucrarile la cel mai nou proiect pentru micuții…

- O femeie in varsta de 34 ani a gasit in parcarea unei clinici medicale din Piatra-Neamt un plic cu 16.800 euro si l-a dus la sediul politiei, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt.

- Un nou caz cutremurator. A platit frumusețea cu prețul vieții. O tanara influencerița a murit la doar 30 de ani, dupa ce a apelat la ajutorul medicului estetician pentru o operație de liposucție.

- Te-ai intrebat vreodata de ce unii oameni par sa aiba incredere deplina in ei insisi fara niciun efort? Secretul lor nu este atat de inaccesibil pe cat crezi. Cu ajutorul unor trucuri simple si autentice, poti debloca acea sclipire interioara care te va face sa te simti fabulos in propria ta piele. …

- Un italian a fost filmat la Cluj-Napoca, pe Calea Dorobanților, in timp ce sarea dintr-un balcon in altul și avea un comportament cel puțin ciudat. Marți dimineața, polițiștii au fost sesizați ca in cartierul Maraști, de pe strada Dorobanților, un barbat amenința ca se arunca de la etajul 2 al unui…