- Adrian Mititelu, finanțatorul de la FCU Craiova, a avut o reacție nervoasa in repriza a doua a partidei cu U Cluj, din etapa #7 a play-out-ului Superligii. La scorul de 2-1 pentru FCU Craiova, oltenii au cerut insistent un penalty, in minutul 62. Juan Bauza a fost impins de Dan Nistor și a cazut, dar…

- FCU Craiova și Dinamo se intalnesc sambata, de la 17:30, in etapa #5 din play-out. Meciul crucial pentru salvarea de la retrogradare este liveTEXT pe GSP.RO și in direct la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Programul complet al etapei #5 din play-out FCU Craiova - Dinamo, live pe…

- Petrolul a deschis play-out-ul cu o victorie vitala, cele trei puncte obținute in fața Craiovei venind ca un pansament absolut necesar dupa o perioada deloc liniștita pe „Ilie Oana”. Unicul gol al partidei a fost marcat de catre Jair (61, cu oarecare ajutor de la Achim, care a deviat un șut, oricum,…

- Portarul formației FCU Craiova, Ionuț Gurau, a fost suparat dupa meciul cu CFR Cluj, pierdut cu 3-1, in Banie. El a vorbit și despre prestația sa mai slaba, dar și a echipei. „Nu am multe de spus. Știam ca ne așteapta un meci dificil, o echipa foarte bine pregatita, cu mulți jucatori de calitate. Am…

- FCU Craiova - CFR Cluj 1-3. Adrian Mititelu Jr., fiul finanțatorului de la echipa olteana, crede ca Ionuț Gurau ar trebui sa iasa din echipa de start. Portarul lui FCU Craiova a greșit din nou, a ieșit prost pe o centrare și a respins greși mingea, care a ajuns la El Kaddouri. Mijlocașul de la CFR Cluj…

- FCU Craiova - CFR Cluj. Omar El Kaddouri, mijlocașul ardelenilor, a deschis scorul in Banie. La al 5-lea meci in Superliga, El Kaddouri a marcat și primul gol in Superliga. Jucatorul cu 106 meciuri in Serie A și 51 in cupele europene a profitat de o gafa mare a lui Ionuț Gurau, portarul lui FCU Craiova.…