- O descoperire științifica inedita a fost facuta in Japonia. Oamenii de stiinta niponi au combinat celule umane stem cu ADN-ul porcin, cu scopul de a crea organe interne umane. Oamenii de știința niponi au anunțat crearea unui porc modificat genetic. Organele lui pot fi transplantate la oameni fara…

- Cei mai mulți dintre noi doresc sa traiasca o viața lunga și sanatoasa, dar in anumite zone ale lumii, oamenii traiesc in medie mult mai mult decat alții. Cercetarile arata ca oamenii din Japonia traiesc cel mai mult in medie, urmați de locuitorii Suediei și Norvegiei.

- Visul de a conversa cu cei care dorm a devenit realitate. Oamenii de știința au reușit sa stabileasca o comunicare bidirecționala cu persoanele aflate in diferite stadii ale somnului. Cercetatorii au identificat semnale cerebrale specifice asociate cu momentele in care o persoana este receptiva la stimuli…

- Oamenii de știința din Japonia au descoperit ca plantele comunica intre ele și au explicat și cum se intampla acest lucru. Ei cred ca ele se avertizeaza reciproc atunci cand simt ca exista un pericol in apropiere, transmite Insider.

- O publicație recenta din Journal of Archaeological Science afirma ca specialiștii japonezi de la Universitatea Capitala din Tokyo au realizat 75 de replici ale unor unelte din piatra, asemanatoare celor care in epoca paleolitica erau folosite de stramoșii oamenilor care traiau pe insulele japoneze pentru…

- Experții din Japonia au descoperit ramașițele unui monstru marin antic, de marimea marelui rechin alb. Potrivit studiului, viețuitoarea ar fi terorizat oceanele antice in care a trait, fiind un pradator de top. Pradatorul a fost numit „dragonul albastru” de catre experți, scrie Live Science.Are o…

- Oamenii de stiinta de la Institutul pentru Cercetarea Stresului si Departamentul de Psihologie de la Universitatea din Stockholm au efectuat un studiu care a aratat ca intarzierea trezirii dimineata poate fi benefica pentru sanatate. Publicat in Journal of Sleep Research JSR , raportul descrie doua…

- Oamenii de știința ruși au determinat viteza cu care se formeaza diamantele in interiorul planetei, conform 'RT на русском' (RT in rusa). Cercetatorii din Novosibirsk au realizat un experiment folosind un dispozitiv experimental care le permite sa imite condițiile in care se formeaza diamantele la sute…