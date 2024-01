Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta care au reexaminat un craniu partial de dinozaur descoperit in 1983 langa New Mexico au ajuns la concluzia ca apartine unei noi specii de Tyrannosaurus care a trait inaintea faimosului T. Rex.

- O echipa de oameni de știința de la Organizația Antarctica din Marea Britanie a identificat motivele vremii neobișnuit de calde care a cuprins Antarctica de Est intre 15 și 19 martie 2022. Temperaturi record au fost inregistrate pe o suprafața comparabila cu cea a Indiei. In acele zile a fost atins…

- A fost un an plin pentru secția de neonatologie de la Spitalul Municipal din Turda. Pe parcursul anului trecut s-au nascut 393 de copii (cu 32 mai mulți decat in anul 2022). 202 dintre aceștia au fost baieți și 191 fete. Cele mai folosite nume au fost: David, Milan, Ayan, Matei/Mateo (baieți) și Maria,…

- Oamenii de stiinta de la Institutul pentru Cercetarea Stresului si Departamentul de Psihologie de la Universitatea din Stockholm au efectuat un studiu care a aratat ca intarzierea trezirii dimineata poate fi benefica pentru sanatate. Publicat in Journal of Sleep Research JSR , raportul descrie doua…

- Care sunt suplimentele alimentare recomandate pentru o vața lunga și sanatoasa. Oamenii de știința scot in evidența beneficiile. Ce a declarat directorul Institutului de Cercetare a Imbatranirii de la Colegiul de Medicina Albert Einstein, dr. Nir Barzilai.

- Sute de oameni de stiinta prezenti la Dubai la summitul pentru clima COP28 al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) au lansat duminica o coalitie de cercetare menita sa corecteze o lacuna istorica de informatii referitoare la bazinul fluviului Congo si la padurea sa tropicala, a doua ca marime din lume,…

- Roata panoramica amplasata in targul de Craciun din Constanța s-a blocat vineri seara. Oamenii care se aflau in ea au inceput sa țipe și au sunat speriați la 112. In ea se aflau 16 adulți și 29 de copii. „In aceasta seara, prin apel unic la 112, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al judetului…

- Apar noi detalii in cazul morții omului de afaceri din Sibiu, ucis in bataie in propria casa. Ieri, pe internet au aparut imagini cu trei barbați inalți, cu cagule, care circulau pe strada la scurt timp dupa crima. Conform unor informații pe surse ale Antena 3 cei trei barbați ar fi pakistanezi.Oamenii…