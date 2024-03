Stiri pe aceeasi tema

- O balena ucigașa solitara, sau orca, a fost filmata in timp ce a vanat și a ucis un mare rechin alb intr-un atac considerat de cercetatori drept “uimitor”, scrie BBC. Oamenii de știința au spus ca imaginile sunt „fara precedent” și arata abilitațile excepționale de pradator ale balenelor ucigașe. Anterior,…

- Evenimentul care a avut loc in largul coastei Africii de Sud i-a uimit pe oamenii de știința. In mai puțin de doua minute, o balena ucigașa a atacat și a devorat un mare rechin alb. Experții spun ca atacul orcii ofera noi perspective asupra comportamentului lor de pradatori, noteaza The Guardian.

- Un studiu realizat de specialiști de la Universitatea Tsukuba din Japonia face lumina in ceea ce privește relația dintre muzica și activitatea de mișcare și funcția creierului. Rezultatele, publicate in revista IBRO Neuroscience, indica faptul ca doar citeva minute de dans pe muzica ritmata pot imbunatați…

- Visul de a conversa cu cei care dorm a devenit realitate. Oamenii de știința au reușit sa stabileasca o comunicare bidirecționala cu persoanele aflate in diferite stadii ale somnului. Cercetatorii au identificat semnale cerebrale specifice asociate cu momentele in care o persoana este receptiva la stimuli…

- Oamenii de stiinta din China si Statele Unite au descoperit o noua gena care poate creste semnificativ riscul unei persoane de a dezvolta o afectiune maligna mieloida, cum ar fi leucemia, informeaza Xinhua, preluata de Agerpres. Tumorile maligne mieloide apar atunci cand maduva osoasa nu poate produce…

- Acești viermi, care puteau atinge 30 de centimetri lungime, dominau oceanele in urma cu mai bine de 500 de milioane de ani, informeaza Rador Radio Romania.Oamenii de știința au descoperit fosilele unui pradator marin necunoscut - disparut - in Groenlanda. In depozitele sedimentare din nordul Groenlandei…

- Nasul infundat nu reprezinta o problema majora, dar cu siguranța este o situație extrem de neplacuta. Oamenii se confrunta cu dificultați in respirație, intampina dificultați in a dormi bine, iar calitatea vieții lor este afectata in mod evident.Cele mai frecvente cauze ale acestui disconfort sunt raceala,…

- Oamenii de stiinta de la Institutul pentru Cercetarea Stresului si Departamentul de Psihologie de la Universitatea din Stockholm au efectuat un studiu care a aratat ca intarzierea trezirii dimineata poate fi benefica pentru sanatate. Publicat in Journal of Sleep Research JSR , raportul descrie doua…