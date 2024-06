Stiri pe aceeasi tema

- Semnalele de pe Pamint pot fi detectate in 75 de sisteme stelare invecinate, au descoperit astronomii datorita observațiilor efectuate de modulul lunar Odysseus. Oamenii de știința incearca sa studieze Pamintul din spațiu ca pe o exoplaneta pentru a cauta mai eficient lumi similare și potențiale civilizații…

- O echipa de cercetatori chinezi a descoperit microplastic in 40 de mostre de material seminal uman. Au fost identificati opt polimeri diferiti, polistirenul fiind cel mai raspandit (31%). Rezultatele studiului, in concordanta cu cercetari anterioare realizate de acelasi grup de oameni de stiinta, au…

- Populatia de flamingo din rezervatia naturala Los Flamencos din Chile se imputineaza, iar oamenii de stiinta incearca sa afle ce se intampla cu aceste pasari cu picioare lungi si pene roz, relateaza Reuters.

- Oamenii de știința din Statele Unite au facut o descoperire care rezolva misterul originii apei pe Pamint. Intrebarea privind modul in care a aparut apa pe planeta a fost un subiect de dezbatere in comunitatea științifica timp de mulți ani. Unii oameni de știința au crezut ca apa a fost adusa pe Pamint…

- Comportamente ciudate ale animalelor, o coroana solara rareori observata si chiar posibile efecte asupra oamenilor cercetatorii intentioneaza sa colecteze date valoroase, luni, in timpul eclipsei de Soare, care va traversa Statele Unite.Eclipsele totale sunt rare si reprezinta o oportunitate stiintifica…

- Oamenii de știința incearca sa afle ce a provocat moartea a mii de pinguini din America de Sud și Antarctica. Deși in zona exista focare de gripa aviara, testele facute pe pinguini nu au fost concludente. Probele au fost trimise la mai multe laboratoare d

- Oamenii de știința din Coreea de Sud au anunțat un nou record mondial pentru perioada in care au susținut temperaturi de 100 de milioane de grade Celsius - de șapte ori mai calde decat nucleul soarelui - in timpul unui experiment de fuziune nucleara, in ceea ce spun ei ca este un pas important inainte…

- Dr. Chelisa Cardinez (foto) spune ca descoperirea ofera in sfarșit o explicație pentru motivul pentru care pacienții cu psoriazis pot dezvolta artrita psoriazica, lasandu-i cu dureri articulare, rigiditate și umflaturi. Foto: Jamie Kidston/ANU Psoriazisul este o boala inflamatorie sistemica, mediata…