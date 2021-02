Stiri pe aceeasi tema

- ISU Dobrogea a anunțat ca pompierii din orașul Constanța au o singura autoscara pentru intervențiile la inalțime. Reacția vine la puțin timp dupa ce pompierii au fost acuzați ca au venit nepregatiți pentru a stinge un incendiu. In timpul incidentului o femeie a murit dupa ce a cazut de la balcon.

- Doi frati, in varsta de 9 si 11 ani, din judetul Dolj au fost scosi, duminica seara, dintr-un helesteu unde ar fi cazut in timp ce incercau sa isi recupereze mingea cu care se jucau. Echipajele de salvatori le-au facut celor doi manevre de resuscitare, apoi i-au transportat la spital, dar baieții au…

- O femeie de 84 de ani, transferata dupa incendiul de la Matei Balș la Spitalul Universitar de Urgența „Elias” din București, a murit, miercuri dimineața. Conform ministerului Sanatații, pacienta s-a aflat in Pavilionul V al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București in timpul…

- Inca o pacienta de la „Matei Balș” in varsta de 58 de ani a murit sambata, dupa ce aceasta a suferit arsuri pe 2% din suprafața corpului. In acest moment, bilanțul victimelor in urma incendiului devastator care a avut loc vineri dimineața la Institutul „Matei Balș” se ridica la șase decese. Femeia care…

- O femeie a murit și aproape 50 de persoane au fost evacuate in urma unui incendiu izbucnit in noaptea de vineri spre sambata intr-un bloc din orașul Baia Mare. Incidentul a avut loc intr-un bloc din cartierul Vlad Țepeș, intr-un apartament in care locuia o femeie singura, in varsta de 80 de ani. Victima…