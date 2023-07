O companie aeriană depășește recorduri Compania aeriana HiSky continua sa depașeasca recorduri in rata de creștere a numarului de pasageri. 537 de mii de persoane au zburat cu HiSky in 2023, conform datelor de trafic, raportate la jumatatea anului. Prin comparație, in primele șase luni ale anului anterior, compania inregistra un numar de 194 mii de pasageri. Conform estimarilor bazate pe cursele planificate in acest sezon, numarul de un milion de pasageri transportați, in acest an, va fi atins in luna septembrie. Raportul consolideaza poziția HiSky ca cel de-al patrulea cel mai mare operator aerian pe piața din Romania, dupa Wizzair,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

