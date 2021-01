Stiri pe aceeasi tema

- O caseta demo care contine melodii nedifuzate pana acum ale trupei britanice Radiohead s-a vandut marti la licitatie pentru suma de 6.000 de lire sterline (8.240 de dolari), cu 4.000 de lire peste valoarea estimata, informeaza DPA. Caseta, datand din perioada 1987-1988, contine trei melodii necunoscute…

- O carte in care romanciera Virginia Woolf isi impartaseste opiniile referitoare la cei mai valorosi si cei mai slabi scriitori din lumea literara contemporana s-a vandut la licitatie pentru suma de 21.000 de lire sterline (23.562 euro), informeaza bbc.com, potrivit AGERPRES. ''Really and Truly:…

- O caseta cu piese inedite inregistrate de membrii trupei engleze Radiohead in timpul liceului va fi scoasa la licitatie si este asteptat sa fie vanduta pentru 2.000 de lire sterline, scrie BBC, potrivit News.ro. Cei cinci membri s-au intalnit in timpul scolii, in Abingdon, Oxfordshire, si,…

- O caseta cu piese inedite inregistrate de membrii trupei engleze Radiohead in timpul liceului va fi scoasa la licitatie si este asteptat sa fie vanduta pentru 2.000 de lire sterline, scrie BBC.

- O colectie de insemnari nepublicate ale lui Isaac Newton (1643-1727), distruse in mare parte de cainele savantului, continand incercari de descifrare ale unor coduri secrete care, potrivit omului de stiinta, s-ar fi ascuns in dimensiunile Marii Piramide din Egipt, au obtinut 378.000 de lire sterline…

- O pereche de pantofi sport unica conceputa de adidas si de fabricantul german de portelan Meissen ar putea deveni prima care sa fie vinduta cu un milion de dolari la o licitatie organizata de casa Sotheby's, estimeaza aceasta din urma, informeaza AFP. De citiva ani, casele de licitatii s-au pozitionat…

- Obiecte din arhiva lui Ed Sheeran au fost vandute intr-o licitatie pentru mai mult de 400.000 de lire sterline, bani care vor merge catre asociatii si fundatii ce sprijina copii si tinerii cu dizabilitati si boli incurabile, scrie BBC.Peste 220 de obiecte au fost scoase la vanzare in „Ed Sheeran:…

- Trupa rock americana System of a Down, compusa din patru muzicieni de origine armeana, a lansat joi seara primele sale piese noi dupa o pauza de 15 ani, informeaza site-ul revistei Variety, noteaza agerpres.ro.