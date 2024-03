Stiri pe aceeasi tema

- Trei membri au parasit Gasca Zurli. Ce se intampla? Gașca Zurli, trupa care a devenit fenomen național, aduna mii de oameni la fiecare spectacol. Proiectul a fost fondat de Mirela Retegan in urma cu mai bine de cincisprezece ani și se bucura de un succes extraordinar. Trupa are personaje care iși pastreaza…

- Se destrama „Gașca Zurli”?!Nu mai puțin de trei membri de baza din trupa, fondata de Mirela Retegan, și-au anunțat plecarea, in doar o zi! Este vorba de: Vero Caliman, cunoscuta sub numele „Fetița Zurli”, Lulu Varodi, alias „Bucatatașul Lulu” dar și de Razvan Marin, interpretul personajului Truli, potrivit…

- Anunțul a fost facut de Vero Caliman (36 de ani), pe rețelele de socializare, iar Mirela Retegan, cea care a creat acest proiect, i-a scris un mesaj emoționant.„De peste 15 ani, fetița din mine s-a antrenat și a facut gimnastica artistica, pana cand a ajuns la Olimpiada. Acum este timpul sa se retraga,…

- Anunțul a fost facut de Vero Caliman (36 de ani), pe rețelele de socializare, iar Mirela Retegan, cea care a creat acest proiect, i-a scris un mesaj emoționant.„De peste 15 ani, fetița din mine s-a antrenat și a facut gimnastica artistica, pana cand a ajuns la Olimpiada. Acum este timpul sa se retraga,…

- Zilele trecute, doua cazuri de buzoieni plecați din arest la domiciliu au fost in atenția polițiștilor. A fost vorba despre un tanar din Ramnicelu și de un minor din Buzau, cazuri despre Biroul de Presa al IPJ a venit cu precizari. Primul caz La data de 23 februarie a.c., politistii Secției de poliție…

- Zilele acestea, salile de cinema din mai multe orașe din țara au fost pline pana la refuz. Asta pentru ca cele mai iubite personaje ale copiilor din Romania și-au facut debutul in cinematografe cu „Superpietonii Zurli”. Duminica, 28 ianuarie, filmul va putea fi vizionat și la Bistrița, de la ora 10.00,…

- Codin Maticiuc a fost prezent aseara cu familia la premiera de gala a primului film Gașca Zurli. Superpietonii Zurli marcheaza debutul fiicei sale, Smaranda, pe marele ecran. Tatal și fiica s-au alaturat producției la invitația Mirelei Retegan, bucurandu-se sa fie alaturi de cele mai iubite personaje:…

- Surprize mari atunci cand vine vorba de preferința oamenilor in materie de muzica pentru Craciun. Trupa WHAM! a reusit in sfarsit sa-si asigure locul 1 in topul oficial de Craciun in Marea Britanie cu "Last Christmas", la 39 de ani de la lansare, potrivit Official Charts.Creat si produs de regretatul…