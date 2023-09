Numărul cererilor de vacanță ale românilor a crescut semnificativ, în septembrie Cererile romanilor pentru vacantele de toamna au crescut cu 20%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, arata agentia de turism Eturia. Potrivit companiei, tarifele devin mai accesibile la pachetele de vacanta, sub 790 de euro/ persoana, pentru sejururile din Europa, incluzand 7 nopti de cazare in hoteluri de 3 si 4 stele, si incepand de la 650 euro/persoana pentru anumite destinatii exotice, cum ar fi Dubai si emiratul Ras Al Khaimah sau 1.390 euro/ persoana pentru Mauritius, India sau Malaezia, Thailanda si Singapore. “Sezonul turistic s-a transformat in anul turistic! Este adevarat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

- “Sezonul turistic s-a transformat in anul turistic! Este adevarat ca observam anumite perioade de crestere, asociate vacantelor oficiale, dar surprindem un trend ascendent, cu flux continuu, pentru un nou sezon de vacante, cele de toamna. Planificarea calatoriilor pentru toamna aceasta a inceput deja…

