”Eturia a lansat, in 2023, doua platforme de rezervari online de vacante, pentru sejururile exotice si sejururile in Europa. In acest context, pentru vacantele de Paste, turistii romani au ales sa isi rezerve vacanta online, cheltuind un buget pentru o destinatie exotica, de aproximativ 2.300 euro/ persoana/ pachet, iar in cazul destinatiilor din Europa, media de pret este in jurul valorii de 1.000 euro/ persoana/ pachet”, arata compania. Pentru perioada Sarbatorilor Pascale, oferta Eturia include peste 50 de pachete de vacanta cu plecari pe 6 continente, de la vacante cu zboruri scurte in Europa,…