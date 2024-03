Stiri pe aceeasi tema

- Anca Țurcașiu este una dintre cele mai iubite actrițe și artiste din Romania. Cu toții o cunoaștem din producțiile “De dragul tau, Anca” sau “Miss Litoral”, dar nu mulți știu cum arata vedeta la 17 ani. Cum arata Anca Țurcașiu in tinerețe Anca Țurcașiu, in varsta de 53 de ani, s-a nascut in București…

- Așteptarea a luat sfarșit pentru fanii emisiunii Asia Express – Drumul Zeilor 2024! Au fost anunțați noii concurenți ai celebrului reality-show de la Antena 1. Filmarile vor incepe in curand. In acest an, emisiunea va fi filmata in Thailanda, Malaezia și Indonezia, țari in care 9 echipe de concurenți…

- Victor Slav participa la Asia Express, sezonul 8, alaturi de iubita lui, Selina. Fostul prezentator așteapta cu mare nerabdare sa inceapa competiția de la Antena 1 și spera ca se vor descurca.Antena 1 a anunțat oficial concurenții de la Asia Express 2024, iar printre ei se numara și Victor Slav impreuna…

- Cel mai dur reality-show al momentului schimba din nou continentul. Asia Express va duce noua perechi de vedete pe Drumul Zeilor prin Thailanda, Malaezia și Indonezia. Obiceiuri stranii și totuși spectaculoase, religii diferite, temperaturi ridicate și ba

- Cosmin Vijeu și Adi Nartea vor participa in noul sezon al competiției Asia Express - Drumul Zeilor. Concurenții vor strabate trei țari, Thailanda, Malaezia și Indonezia, intr-o expediție de neuitat. Cei doi actori au acceptat cu zambetul pe buze provocarea. Iata cateva detalii importante despre colegul…

- Noua perechi sunt pregatite sa porneasca in marea aventura Asis Express sezonul 7. pe Drumul Zeilor: Thailanda, Malaezia și Indonezia. Iata cine sunt concurenții noii ediții a celui mai dur reality-show al momentului, ce promite a fi o calatorie plina provocari.

- Cel mai dur reality-show al momentului schimba din nou continentul. Asia Express va duce noua perechi de vedete pe Drumul Zeilor prin Thailanda, Malaezia și Indonezia. Obiceiuri stranii și totuși spectaculoase, religii diferite, temperaturi ridicate și bariere lingvistice sunt doar cateva dintre provocarile…

- Cel mai dur reality-show al momentului schimba din nou continentul. Asia Express va duce noua perechi de vedete pe Drumul Zeilor prin Thailanda, Malaezia și Indonezia. Obiceiuri stranii și totuși spectaculoase, religii diferite, temperaturi ridicate și bariere lingvistice sunt doar cateva dintre provocarile…