Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Vijeu și Adi Nartea vor participa in noul sezon al competiției Asia Express - Drumul Zeilor. Concurenții vor strabate trei țari, Thailanda, Malaezia și Indonezia, intr-o expediție de neuitat. Cei doi actori au acceptat cu zambetul pe buze provocarea. Iata cateva detalii importante despre colegul…

- Noua perechi sunt pregatite sa porneasca in marea aventura Asis Express sezonul 7. pe Drumul Zeilor: Thailanda, Malaezia și Indonezia. Iata cine sunt concurenții noii ediții a celui mai dur reality-show al momentului, ce promite a fi o calatorie plina provocari.

- Cel mai dur reality-show al momentului schimba din nou continentul. Asia Express va duce noua perechi de vedete pe Drumul Zeilor prin Thailanda, Malaezia și Indonezia. Obiceiuri stranii și totuși spectaculoase, religii diferite, temperaturi ridicate și bariere lingvistice sunt doar cateva dintre provocarile…

- Asia Express va duce noua perechi de vedete pe Drumul Zeilor prin Thailanda, Malaezia și Indonezia. Obiceiuri stranii și totuși spectaculoase, religii diferite, temperaturi ridicate și bariere lingvistice sunt doar cateva dintre provocarile cu care se vor confrunta concurenții acestui sezon.

- Cel mai dur reality-show al momentului schimba din nou continentul. Asia Express va duce noua perechi de vedete pe Drumul Zeilor prin Thailanda, Malaezia și Indonezia. Obiceiuri stranii și totuși spectaculoase, religii diferite, temperaturi ridicate și bariere lingvistice sunt doar cateva dintre provocarile…

- Cine va participa la Asia Express 2024 Noul sezon al reality show-ului Asia Express va fi difuzat de Antena 1 cel mai probabil la sfarșitul anului sau la inceputul anului viitor. Filmarile insa vor incepe in curand, iar pregatirile sunt in toi. Noua perechi de vedete vor pleca in Thailanda, Malaezia…

- Reprezentanții de la Ferma Dacilor au avut prima reacție de la tragedia care a avut loc marți, 26 decembrie 2023. Șapte persoane dintre care și fiul cel mic al patronului și-au pierdut viața in incendiul care a mistuit pensiunea din Prahova.

- Vineri 24 noiembrie, a avut loc la Hilton Washington DC Capitol Hill, video expozitia „LEADERS – Protagonists of Art at Washington”. Printre artistii invitati sa participe la acest important proiect s-a aflat si colega noastra Simona Toader – Director Executiv al ziarului National, prezenta cu lucrarea…