Așteptarea a luat sfarșit pentru fanii emisiunii Asia Express – Drumul Zeilor 2024! Au fost anunțați noii concurenți ai celebrului reality-show de la Antena 1. Filmarile vor incepe in curand. In acest an, emisiunea va fi filmata in Thailanda, Malaezia și Indonezia, țari in care 9 echipe de concurenți vor avea parte de aventura vieții […] Legatura nestiuta intre Nicolai Tand si Sorin Brotnei. Cei doi pleaca in aventura Asia Express 2024: „Sunt obisnuit cu greutatile vietii"