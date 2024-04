Stiri pe aceeasi tema

- Romania intra in Air Schengen la sfarsitul acestei luni, dar adultii care calatoresc cu avionul insotiti de copii nu scapa de formalitati. Un proiect al Ministerului de Interne roman prevede ca minorii sa treaca in continuare prin controalele Poliției de Frontiera. Agentii ar urma sa elibereze o autorizatie…

- Gheboasa are probleme cu legea, dupa ce ar fi fost prins cu droguri asupra lui. Acesta a fost ridicat de DIICOT, dupa care ar fi fost eliberat. Cu o atitudine sfidatoare, a trimis un mesaj tranșant procurorilor, care a atras atenția pe rețelele de socializare. Gheboasa, probleme cu drogurile Cantarețul…

- Cantareața celebra din Romania care a uitat ca trebuie sa plece in vacanța. Deși planificase de ceva timp plecarea in Maldive alaturi de prietenele sale, artista a uitat complet și s-a trezit pusa intr-o situație tensionata. Intr-un final, aceasta a reușit sa plece in vacanța mult visata, mai ales ca…

- Romania merge la Campionatul European din Germania dupa 8 ani de pauza, dar selecționerul Edward Iordanescu are probleme majore in ceea ce privește jucatorii care evolueaza in strainatate # Cei mai importanți fotbaliști sunt rezerve și joaca puțin sau deloc, iar cei care prind mai multe minute nu fac…

- Chef Catalin Scarlatescu a fost in vacanța la inceput de an in Thailanda, impreuna cu iubita lui, Doina Teodoru. Deși s-au delectat cu preparate exotice, el a poftit la un produs pe care il mananca in Romania.

- Condamnat definitiv la 13 ani și 8 luni de inchisoare, Mario Iorgulescu se afla in continuare in Italia. Dar apar noi detalii legate de modul in care acesta a parasit Romania, imediat dupa accident. ...

- Catalin Cazacu a intampinat probleme la intoarcerea din vacanța. Prezentatorul TV a facut 73 de ore din Cuba pana in Romania. In exclusivitate pentru Xtra Night Show, el a povestit ce a pațit și cum a ajuns in aceasta situație. Iata ce declarații a facut!

- Artista a inceput cum nu se poate mai prost anul. A ajuns la urgențe din cauza unei probleme medicale. Vladuța Lupau a fost nevoita sa-și anuleze planurile de vacanța din cauza unei probleme de sanatate. Mai precis, indragita artista a ajuns chiar in prima zi din an la urgența cu febra mare. Potrivit…