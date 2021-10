Stiri pe aceeasi tema

- Compania Microsoft anunța numirea lui Bogdan Putinica in funcția de General Manager pentru operațiunile din Romania, incepand cu 1 noiembrie anul acesta. Bogdan Putinica se alatura Microsoft Romania din poziția de Senior Vice President al grupului suedez Enea – furnizor global de soluții de telecomunicații…

- Proiectilul tras de Coreea de Nord marți de pe coasta sa de est a fost o noua racheta hipersonica, a scris presa de stat a Phenianului miercuri, lansarea venind în contextul unei serii de teste cu noi arme facute în ultima perioada de izolatul stat asiatic, transmite Reuters. Coreea…

- Mercedes-Benz a inceput sa faca pași spre un viitor pur electric inca din 2019, atunci cand reprezentanții marcii germane au anunțat ca nu vor mai dezvolta o noua generație de motoare pe benzina. Anul trecut, nemții declarau ca transmisia manuala va deveni de domeniul trecutului. Obiectivul marcii germane…

- Marca de automobile Lancia va deveni 100% electrica in 2026 la nivel global iar marca Alfa Romeo va face acelasi lucru in 2027 pe principalele sale piete, a anuntat marti firma mama Stellantis, transmite AFP. Automobilele marca Alfa Romeo vor fi complet electrice in Europa, America de Nord…

- Compania chineza de tehnologie continua sa-și monetizeze tehnologia wireless, pe fondul represiunii din partea SUA. Huawei Technologies a declarat ca tehnologia wireless va fi utilizata la 30 de milioane de autoturisme Volkswagen dupa ce compania chineza a incheiat un acord de licențiere cu un furnizor…