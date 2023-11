Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea care reglementeaza modificari la legea 248/2005, in sensul instituirii obligatiei verificarii informatiilor din cazierul judiciar de catre politia de frontiera, in cazul persoanelor care insotesc minorii.Actul normativ promulgat de catre seful…

- Legea austeritații, pentru care Guvernul și-a asumat raspunderea in Parlament, a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis. Așadar, de la 1 noiembrie, vor fi eliminate facilitațile pentru angajații din construcții si agricultura. In același timp, angajații din IT care au un salariu brut de peste…

- Politistii de frontiera au anuntat ca un transport urias de incaltaminte “susceptibil contrafacuta”, in valoare de peste 6,4 milioane de euro, a fost descoperit in Portul Constanta. “In data de 12.09.2023, in Portul Constanta, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu inspectori…

- Pentru eventualitatea unui control in afara granițelor, important este ca polița RCA sa fie valabila, nefiind relevant pentru organul strain ca asiguratorul a intrat intr-o procedura de faliment, atata timp cat polițele sunt inca valabile. Dincolo de 7 decembrie insa, șoferii ar trebui sa poata…

- In acest sens, este necesara doar acordul notarial al parinților, pentru a justifica pe cine viziteaza minorul, a precizat Inspectoratul General al Poliției de Frontiera, la solicitarea avocatnet. „Prin excepție (...), cetațenii romani minori care au implinit varsta de 16 ani pot calatori in strainatate…

- De azi, 20 august, intra in vigoare Legea 247/2023, care completeaza Legea 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate. Noutatea este legata de faptul ca de azi cetatenii romani minori care au implinit varsta de 16 ani pot calatori in strainatate neinsotiti, cu acordul…