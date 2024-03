Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii dețin cea mai mare rezerva de aur din lume, aproape cat rezervele de aur ale urmatoarelor 3 țari din topul statelor cu cele mai mari rezerve: Germania, Italia și Franța. Topul e completat de Rusia, China și Elveția. Calculata pe cap de locuitor, rezervele de aur arata un cu…

- Cetatenii europeni sunt pesimisti cu privire la sansele Ucrainei de a castiga razboiul impotriva Rusiei si vad o intelegere negociata intre cele doua tari ca fiind cel mai probabil rezultat, releva un sondaj de opinie din 12 tari din UE, publicat miercuri si citat de AFP. Potrivit acestui sondaj realizat…

- La data de 26 ianuarie 2024, un barbat cu cetațenie romana a fost arestat in Dieppe (Seine-Maritime), cand intenționa sa se imbarce pe un feribot avand in portbagajul mașinii sale doi adolescenți din Vietnam. "Gențile erau foarte mici. Aveau 80 cm pe 40 cm pe 50 cm", a spus președintele tribunalului…

- Spania, care va juca primul sau meci de la EURO 2024 la Berlin, si-a ales baza de pregatire in timpul competitiei la Donaueschingen, in sud-vestul Germaniei, in timp ce Anglia va fi cazata langa Erfurt, a anuntat joi UEFA intr-un comunicat, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Forul fotbalistic european…

- Un roman a fost condamnat la 3 ani de inchisoare de o instanța din Franța, dupa ce a fost prins in timp ce incerca sa ajunga in Anglia cu doi adolesecenți de origine vietnameza ascunși in genți care se se aflau in porbagajul sau, informeaza Actu.fr. „Gențile erau foarte mici, aveau dimensiunile 80 cm…

- La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a inceput deja lupta pentru ocuparea poziției de rector, la alegerile care vor avea loc pe 12 martie 2024. Prof. dr. Tudorel Toader, fost ministru al justiției, candideaza pentru al treilea mandat, dar are patru contracandidați anunțați deja.Ne-am…

- rei provocari inedite pentru tricolori la EURO 2024: recordul istoric la turnee finale, golgheterul și selecționerul cu cele mai multe puncte. Participarea naționalei la EURO 2024 din Germania propune trei provocari speciale pentru generația pregatita de Edward Iordanescu, raportat la istoricul nostru…

- In aceasta seara au avut loc primele doua meciuri de la Campionatul European de handbal masculin. Franța – Macedonia de Nord 39-29 a fost prima partida, urmata de Germania – Elveția 27-14, meciul cu cea mai mare asistența din istoria handbalului, 53.586 de oameni in tribune, conform gsp.ro. Romania…